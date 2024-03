Storeier dumper XXL-aksjer

Stormberg har solgt seg ut av XXL, melder E24 og viser til Bloomberg-data samt en bekreftelse fra Stormberg-grunnlegger Steinar J. Olsen.

Ifølge Bloomberg-data ble det onsdag formiddag omsatt en aksjepost på 34 millioner aksjer, et like stort antall aksjer som Stormberg sto oppført med. Dette tilsvarer 2,55 prosent av aksjene i XXL.

Posten skiftet hender til en kurs på 85 øre, som gir en totalsum på 28,9 millioner kroner.

Kurshopp

XXL-aksjen endte onsdag på 94 øre, etter en kursoppgang på 17,8 prosent. Aksjen har hatt oppdrift den seneste uken, i kjølvannet av en emisjon på en halv milliard kroner og resultatvarsel.

XXL-aksjen er imidlertid ned 40 prosent på Oslo Børs det seneste året.

Ifølge E24 forklarer Olsen at Stormberg vil investere midlene fra XXL-salget i egen virksomhet – «for å legge grunnlaget for ytterligere vekst sammen med XXL de kommende årene».

Partene lanserte i mai i fjor et samarbeid som gikk ut på at Stormberg skal utvikle og produsere klær, sko og sportsutstyr for XXL, som skal selges i XXLs varehus og på nett.

Hvem som har kjøpt XXL-aksjene onsdag, er ukjent, ifølge E24.