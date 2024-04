Bergenser skal selge Unilevers nye pengemaskin

Så i 2021 gikk inn i rollen som øverste leder for Unilevers divisjon for helse og velvære globalt. Dette er en divisjon Unilever har store forhåpninger til for fremtiden.

Morgendagens kassasuksess

Yngre mennesker er mer opptatt av helse og velvære enn eldre forbrukere, og bruker mye penger på vitaminer, oljer, mineraler, næringssalter og andre kosttilskudd.

Slike produktene har også høyere marginer enn ordinære dagligvarer, hvor konkurransen er knallhard.

Høsten 2020, like før Solheim tiltrådte sin nåværende lederstilling, kjøpte Unilever selskapet Liquid I.V. Det ble grunnlagt av Brandin Cohen i 2012.

Han utviklet et pulver som tilsettes vann, og som øker opptaket av viktige salter og næringsstoffer som kroppen trenger, men som skilles ut gjennom blant annet svette når man trener.

Mange tyr til ulike energidrikker for å kompensere for dette, men de er ikke nødvendigvis like sunne som vann, og inneholder ofte sukker eller andre søtningsstoffer.

Milliardomsetning

Liquid I.V. er et alternativ til disse energidrikkene, og salget øker dag for dag, skal man tro Solheim.

Han skriver på sin Linkedin-profil at salget av Liquid I.V. er firedoblet etter at Unilever kjøpte selskapet bak produktet. Det har nå blitt en viktig bidragsyter til at Unilevers divisjon for helse og velvære har levert tosifret prosentvis vekst de siste årene.

Solheims divisjon omsetter for over 21 milliarder kroner årlig, og han er overbevist om at denne summen vil passere 35 milliarder om noen få år, ifølge The Times.

Orklas delvis sammenlignbare produktportefølje omsatte i fjor for 7,6 milliarder kroner.

ULIKE EGENSKAPER: Liquid I.V. tilsettes vann og drikkes. Produktet skal sørge for at kroppens væskebalanse er mer stabil, slik at folk unngår ulike plager i hverdagen. Foto: UNILEVER

De unge er målgruppen

80 prosent av Liquid I.V.'s omsetning er i dag i USA, men det vil Solheim endre på. Han frir til de yngre målgruppene, og han går rett etter dem i de største markedene i verden.

Bergenseren har sørget for at Liquid I.V. allerede er lansert i Canada og Kina etter oppkjøpet, og i forrige uke ble det lansert i Australia og Storbritannia. Når Norge står for tur, er ikke kjent.

Under Solheims ledelse er det også utviklet en rekke variasjoner av produktet, med forskjellige smaker og egenskaper. Slik håper Unilever at de kan nå bredere med sitt produkt, og selge mer.