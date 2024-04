Shein doblet overskuddet til over 2 milliarder dollar i 2023. Den nettbaserte fast fashion-kjeden, som har vært gjenstand for mye kritikk, skal ha solgt klær og varer verdt drøyt 45 milliarder dollar i året som gikk.

Det oppgir fire kilder nær selskapet til Financial Times. Til sammenligning endte overskuddet på 700 millioner dollar i 2022 og 1,1 milliarder dollar i 2021.

Skal på børs

Nå venter klesgiganten på godkjennelser fra både Beijing og Washington slik at selskapet kan noteres på Wall Street, ifølge kildene. London-børsen skal også være et alternativ.

Det vil i så fall være den største børsnoteringen hittil i år. Ifølge Financial Times ble Shein verdsatt til 60 milliarder dollar i en nylig finansieringsrunde, noe som er ned fra 100 milliarder i 2022.

Shein er opprinnelig kinesisk, men har flyttet hovedkontoret sitt til Singapore for å unngå politisk uro.

Likevel foregår det meste av virksomheten fra den kinesiske byen Nanjing, som dermed må godkjenne planene om en børsnotering. Shein har snaut 10.400 ansatte i Fastlands-Kina, mens det ifølge LinkedIn jobber 200 personer for selskapet i Singapore.

Ifølge to personer som er kjent med børsnoterings-prosessen er det trolig at Beijing kommer med en godkjennelse i løpet av de neste ukene.

Gen Z-butikk

Shein er kjent for å produsere klær i en ekstrem mengde – og det fort. Det relativt nye selskapet har allerede blitt større enn H&M og Zara til sammen. Ved hjelp av algoritmer fornyes stadig klestilbudet til det som til enhver tid er mest populært, særlig hos den såkalte «Generation Z».

Klesproduksjonen og -forbruket er langt fra miljøvennlig, og det har også kommet svært kritikkverdige rapporter om arbeidsmiljøet i flere av klesfabrikkene.

Shein, som begynte med salg av kvinneklær under merket «Sheinside» i 2008, leverer klær til over 150 land verden over. Mye av klærne kommer fra kinesiske fabrikker, men ingen av dem finner veien til Kinas fastland der konkurransen i markedet for billige klær er knallhard.