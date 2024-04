Nye kjøpssignaler i KID-aksjen

KID-aksjen har steget mer enn 25 prosent så langt i 2024 og satt ny all-time high 13 ganger. Tirsdag kan bli den 14. gangen i år . Etter en oppgang på nesten 130 prosent, fra starten av januar 2023 til slutten av januar 2024, gikk aksjen sidelengs mellom 137 og 124 kroner i to måneder. Da aksjen brøt gjennom toppen i rektangelformasjonen den 26. mars, åpnet det for videre oppgang mot 150 kroner i løpet av de kommende to månedene. Tirsdag har aksjen på det høyeste blitt omsatt for 147 kroner, og potensialet er da allerede på det nærmeste oppfylt. Men det kan være mer å gå på også. Den stigende trenden, gitt at den fortsetter, gir i hvert fall rom for videre oppgang mot nye høyder. Usikkerheten ligger i den svakt fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet. Butter det mot den, kan det bremse stigningstakten og den videre oppgangen. RSI stanger nå også svakt opp i et overkjøpt område, over 70 i RSI-chartet. Det i seg selv kan signalisere en kommende gevinstsikring. Ved eventuelle korreksjoner er det litt teknisk støtte i området 142 til 140 kroner. Skulle det bli brutt er det mer teknisk støtte ned mot 137-nivået og bunnen i den stigende trenden på 134-nivået. Med den lange positive undertonen i bunnen av RSI-chartet, gitt at den fortsetter, kan eventuelle korreksjoner bli forbigående. Denne kommentaren og tekniske analysen skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.