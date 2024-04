Nike og CarMax skuffer

En dag etter at vi fikk overraskende høye inflasjonstall fra USA, kom det fersk statistikk for landets produsentpriser (PPI). Her var både den månedlige veksten på 0,2 prosent og den årlige økningen på 2,1 prosent 0,1 prosentpoeng lavere enn konsensusestimatet. I det seneste året har grossistprisene likevel steget mer enn noen gang siden april 2023. Dessuten var kjerneinflasjonen på 2,4 prosent verre enn ventet.

Blant enkeltaksjene var Nike ved firetiden ned med nær 3 prosent, selv om både topp- og bunnlinjetallene i selskapets seneste kvartal overrasket positivt. Veksten var særlig god i Nord-Amerika, og i tillegg hjalp prisøkninger. Guidingen for det inneværende kvartalet og regnskapsåret skuffet derimot.

CarMax, USAs største bruktbilforhandler, fikk på sin side et kursfall på 11 prosent. Selskapet bommet på analytikernes snittestimat og satt seg som mål å selge flere enn 2 millioner biler årlig innen 2030. Tidligere snakket ledelsen om å nå denne milepælen innen 2026. Det ble pekt på vedvarende inflasjonspress, og at stadig færre har råd til å kjøpe bil.

For Robinhood, den yngre generasjonens foretrukne platform for aksje- og kryptohandel, ble nedturen bare 1 prosent. Citigroup nedgraderte aksjen til «selg», og mener at dens kraftige kursoppgang siden nyttår i altfor høy grad skyldes bitcoins dramatiske rekyl – selv om kryptohandel bare bidrar med rundt 13 prosent av Robinhoods inntekter. «Prisingen er blitt frakoblet fra de fundamentale utsiktene,» hevder Citigroup. Banken hevet sitt kursmål fra 13 til 16 dollar, men dagens nivå er 18,20 dollar.

For øvrig fikk mange amerikanske banker juling, i kjølvannet av onsdagens uventet høye inflasjonstall. KBWs indeks for regionale bankaksjer stupte 5 prosent, til det laveste nivået siden november i fjor. Et problem er at slike långivere er særlig eksponert mot næringseiendom, som typisk faller i verdi i perioder med stigende renter. Også bankenes finansieringskostnader stiger gjerne under slike forhold.