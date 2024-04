Rekordhandel i påsken løftet grensehandelen

Årets påskehandel lå hele 30 prosent over fjorårets, skriver DNB i en pressemelding.

– Gjennom 2023 pekte trenden tydelig mot stabilisering av grensehandel på et nytt og lavere nivå enn tidligere. En tidligere påske enn foregående år, med en rekordhøy kortbruk, løftet likevel grensehandelen i årets første kvartal, opplyser DNB.

Nordmenn handler fortsatt mindre på grensen enn før pandemien. DNB anser det likevel som et sterkt resultat gitt trendutviklingen i etterkant av pandemien. Ifølge DNBs tall gikk antall dagsturer til Sverige opp med 14 prosent fra i fjor, og det ble handlet for rundt 2,5 milliarder kroner i første kvartal.

Det nominelle beløpet i første kvartal ligger høyere enn i 2019, men når det justeres for prisvekst og valutasvingninger, sitter grensehandlerne igjen med færre varer for pengene i 2024.

– Når vi tar hensyn til valutasvingninger og prisveksten i Sverige, kom nordmenn hjem med en handlekurv som har krympet med 4,5 prosent siden samme periode i 2023, tross økt pengebruk, påpeker direktør for datatransformasjon i DNB, Ine Oftedahl.

Ifølge tall fra svenske Statistiska centralbyrån har prisveksten i Sverige, i likhet med Norge, avtatt noe i første kvartal. Matvareprisene ble i mars redusert med 0,7 prosent i Sverige, og det er første gang siden 2021.

– Selv om det er gode nyheter for de som tar turen over til Sverige, er det viktig å huske på at prosentvis økning av matvarepriser har vært høyere i Sverige enn i Norge den seneste tiden, forklarer Oftedahl.

