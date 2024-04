Komplett-salget stuper

Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i Komplett har få gode nyheter å presentere fra første kvartal i år.

Etterspørselen etter selskapets produkter er fallende, noe som førte til at omsetningen endte på 3.245 millioner kroner i årets tre første måneder.

Det er en salgssvikt på 371 millioner kroner eller 10,3 prosent sammenlignet med samme kvartal for 12 måneder siden.



«En vanskelig start på året, med uendret langsiktig potensial», er selskapets oppsummering.

Komplett 1. kvartal 2024 (Mill. kr) Q1-2024 Q1-2023 Driftsinntekter 3.245 3.618 Driftsresultat - 46 - 4 Resultat før skatt - 89 - 53 Periodens resultat - 72 - 43



Enda rødere bunnlinje

Resultat før skatt ble et underskudd på 89 millioner kroner, noe som er enda svakere enn samme kvartal i fjor. Da var underskuddet 53 millioner.

Redusert lønnsomhet har ført til en forhøyet gjeldsgrad, men Komplett mener det er en midlertidig situasjon. Man har god kontroll på likviditet og finansene, bedyrer selskapet.

Komplett merker også at konkurrenter stadig vekk kjører kampanjer på varer som man må svare på for ikke å tape markedsandeler. Det fører igjen til at marginene man sitter igjen med på solgte varer påvirkes negativt.

Forventer økt kjøpekraft

Er det så noen lyspunkter å spore? Ja, bruttomarginen til Komplett økte litt, fra 14,1 til 15 prosent, noe som skyldes salg- og innkjøpsforbedringer.

Det er også iverksatt tiltak for å motvirke økte kostnader som blant annet er knyttet til inflasjon.

«Økt forventet kjøpekraft blant forbrukere forventes å ha en positiv effekt i andre halvår, og kostnadstiltak og salgsarbeid forventes å ha en tiltagende effekt gjennom året», uttaler konsernsjef Semlitsch i en kommentar.

