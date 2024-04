Rekordpåske for Europris

Lavpriskjeden Europris fikk en omsetning på 2.026 millioner i første kvartal, opp 4,8 prosent fra samme kvartal i fjor. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport.

EBITDA endte på 281 millioner kroner, en nedgang fra 311 millioner kroner i første kvartal i fjor. Resultat før skatt ble på 63 millioner kroner, en nedgang fra millioner i fjor. Det er lavere enn analytikernes forventninger på 102 millioner kroner.

Endring i produktmiksen, mot en høyere andel forbruksvarer og økt salg fra kampanjer og den svakere norske kronen bidro til å redusere overskuddet.

- Vi er fornøyd med nok et kvartal med solid salg, med det beste påskesalget noen sinne. Kampanjer fortsetter å drive veksten, spesielt produktene som er på forsiden av reklamebladet, og folk forsetter å sette pris på Europris' privatelabel-produkter, sier CEO Espen Eldal.

Tøffe markedsforhold

Selskapet forventer at høye renter, inflasjon og lav reallønnsvekst vil føre til at forbrukerne vil være forsiktige, spesielt i første halvår. «De tøffe markedsforholdene er en mulighet for Europris med et velkjent lavpriskonsept» heter det i børsmeldingen.