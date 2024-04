Luksussektoren fikk seg et markant oppsving da pandemien kom i 2020 og gjorde at folk ikke kunne bruke penger på reising. Siden har den klart seg overraskende bra gjennom både gjenåpning og påfølgende dyrtid, men i det siste har det vært tegn til at folk dropper luksusshoppingen.

Franske Hermès ser imidlertid ingen tegn til nedkjøling, går det fram av motehusets ferske kvartalsrapport torsdag.

I løpet av årets tre første måneder ble det solgt varer for 3,8 milliarder euro, eller 45 milliarder kroner. Det gir en økning på solide 17 prosent fra første kvartal i fjor.

Ifølge Bloomberg er økning mer enn analytikerne ventet på forhånd.

Big in Japan

Særlig i Japan var salgsveksten «eksepsjonelt sterk» med en oppgang på hele 25 prosent i kvartalet. I februar åpnet motehuset blant annet en butikk i Tokyo, noe som kan forklare økningen.

For Asia utenom Japan endte salgsveksten på 14 prosent, mens i Europa steg salget med 15 prosent. Veksten i Nord- og Sør-Amerika var også akseptabel, men en oppgang på 12 prosent.

– Den solide salgsveksten i første kvartal 2024 gjenspeiler lojaliteten til våre kunder over hele verden, styrken til gruppens håndverksmodell og attraktiviteten til våre kreasjoner i et mer komplekst miljø, sier styreleder i Hermès, Axel Dumas, i en pressemelding.

Svikter én kundegruppe

Hermés er blant verdens dyreste veskeprodusenter, og innen kategorien lær og salmakervarer opplevde motehuset en salgsøkning på 20 prosent. Med Birkin- og Kelly-vesker til salgs for flere hundre tusen kroner pr. veske retter Hermès seg mot de aller mest rike kundene.

Innen skjønnhet og parfyme var veksten nemlig kun på 4 prosent, noe Morgan Stanley-analytiker Edouard Aubin peker på kan bety at Hermès sliter med å nå forbrukerne med mellomhøy inntekt, ifølge Bloomberg.

Salgsveksten til tross, faller Hermès-aksjen over 4 prosent på børs torsdag ettermiddag.