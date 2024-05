22. desember i fjor signerte USAs president Joe Biden en «executive order» som gjorde det klart overfor internasjonale banker at de risikerer å miste tilgang til det amerikanske finansielle systemet dersom de legger til rette for handel med varer til støtte for Russlands krigsmaskin.

Stadig flere banker dropper nå russiske motparter og unngår transaksjoner i en rekke valutaer, opplyser vestlige offentlige tjenestepersoner og russiske banktopper til Financial Times. Effekten er at Russlands handel med viktige partnere som Tyrkia og Kina stuper.

– Øker friksjonen

Tyrkias eksport til Russland var i første kvartal 2,1 milliarder dollar, 33 prosent ned fra samme periode i fjor. Eksporten av såkalte «høyprioritetsvarer» stupte 40 prosent til 93 millioner dollar. Avisens kilder er klare på at dette er et utslag av bankenes frykt for å bli utestengt fra USAs dollarbaserte system.

– Det har blitt tøffere for Russland å få tilgang til nødvendige finansielle tjenester. Det er definitivt et mål å gjøre det mye vanskeligere for pengene å flyte, og i tillegg øke russernes kostnader og friksjonen i systemet. Selve forstyrrelsen er et viktig utfall, uttaler Anna Morris, visedirektør for globale saker i det amerikanske finansdepartementet.

Dyre mellomledd

Omgåelse av restriksjonene krever ifølge Financial Times-kildene nå et voksende nettverk av mellomledd for å unngå granskning selv om transaksjonene ikke har noe med Russlands krigsmaskin å gjøre. Samtidig øker kostnadene tilknyttet valutaveksling og provisjoner.

DYRE MELLOMLEDD: For Vladimir Potanin og Norilsk Nickel. Foto: Bloomberg

Vladimir Potanin, oligarken som kontrollerer metallkjempen Norilsk Nickel, uttalte nylig at restriksjonene har kuttet selskapets inntekter med minst 15 prosent siden 2022, delvis grunnet 5-7 prosent i provisjonene som går til mellomledd.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere for hver måned. Én måned er det dollar, neste måned er det euro; innen seks måneder vil du i utgangspunktet ikke kunne gjøre noe som helst. Den logiske endepunktet på dette er å gjøre Russland til et Iran, uttaler en ledende russisk investor – og viser til de strenge finansielle sanksjonene Teheran er underlagt.

– Et smutthull

Mens banker i Tyrkia og Kina skygger banen, er ikke frykten den samme blant tradere som selger varer til Russland. De bruker mindre banker og alternative valutaer. Videre påpeker Financial Times at russiske importører og eksportører gjør opp handlene i rubler, grunnet trøbbelet med å få vekslet til dollar og euro.

En ledende russisk bankmann og en tidligere russisk oljetopp hevder overfor avisen at tradere som kjøper russisk olje i India nå gjennomfører transaksjoner i rubler etter at USA presset banker i De forente arabiske emirater til å stanse betalinger i dirham.

– Dette er et smutthull i sanksjonene. Utlendinger har lov til å kjøpe rubler på Moskva-børsen for bruk i oppgjør med russiske motparter. Disse betalingene går enkelt gjennom fordi utenlandske banker kan åpne rubelkonti via sine russiske virksomheter, sier bankmannen.

– Rubelen vil bli hovedvalutaen i Russlands indre sirkler, fordi det er den eneste måten å være sikker på at USA ikke ser pengene, legger han til.