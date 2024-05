Puma melder om et resultat etter skatt på 87,3 millioner euro, eller 0,58 euro pr. aksje, i i første kvartal. Dette er ned fra 117 millioner euro, eller 0,78 euro pr. aksje, i samme periode i fjor.

FORNØYD: Puma-sjef Arne Freundt. Foto: NTB

Driftsresultatet falt fra 176 til 159 millioner euro, mens inntektene gikk fra 2.188 til 2.102 millioner euro. Dette var i tråd med Refinitiv-konsensus. God etterspørsel etter retro-sko og en retur til amerikansk vekst støttet topplinjen.

Salg av retro-sko har gitt både Puma og konkurrenten Adidas et løft i en tid der sportsbransjen har slitt med svakere etterspørsel og høye lagre.

Valutamotvind

Valutajustert steg inntektene 0,5 prosent fra første kvartal 2023. Bruttomarginen steg 100 basispunkter til 47,5 prosent.

– Vi leverte et resultat helt på linje med forventningene. Markedet fortsetter å svinge, men vi leverte vekst og og forbedret bruttomargin til tross for betydelig valutamotvind og et høyt sammenligningsgrunnlag fra i fjor, sier konsernsjef Arne Freundt i en kommentar.

Valutamotvinden tallfestes til rundt 100 millioner euro.

Lettelsesrally

Puma gjentar sin 2024-guiding om en valutajustert topplinjevekst rundt 5 prosent og et driftsresultat på 620-700 millioner euro.

Aksjen spretter opp over 4 prosent på Frankfurt-børsen onsdag formiddag.

«Ingen skuffelse kan gi litt lettelse for aksjekursen i dag», skrev JP Morgan-analytikere ifølge Reuters i et kundenotat onsdag morgen, med tanke på svak kursutvikling så langt i år. Puma-kursen er med nesten 7 prosent siden nyttår.