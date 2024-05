– Kjøper menn hvite perlekjeder?

– Det hender, men stilsikre unge menn velger oftere mørke perler, sier Sagøy.

I 2022 pusset David-Andersen opp sin flaggskipbutikk på Karl Johans gate, kontorene i etasjen over og verkstedet for rundt 30 millioner. David-Andersen har i dag åtte butikker; hovedsakelig i Oslo-området, men under pandemien åpnet gullsmeden butikker også i Bergen og Trondheim.

– Vi kom egentlig tilbake til Bergen, for vi hadde en butikk der som etter 53 års drift ble stengt i 1987, sier Nygaard, som kan fortelle at det 148 år gamle selskapet faktisk var til stede i utlandet i tidligere tider.

– David Andersen, som startet bedriften i 1876, var faktisk representert på Bermuda i 1880. På 1970-tallet hadde vi dessuten butikker i amerikanske byer som Atlanta, New Orleans, San Franscisco og New York, samt en butikk i Tyskland.

David-Andersen (Mill. kr.) 2023 2022 Driftsinntekter 150 149,5 Driftsresultat 1 5,5 Resultat før skatt 3,7 4,1 Årsresultat 4,1 3,3 Gullsmed etablert av David Andersen i 1876.

Har i dag seks butikker i Oslo-området, samt én butikk i hver av byene Bergen og Trondheim.

Eies av Gjelseth AS (familien Gjelseth, etterkommere etter David Andersen) med 48 prosent, AKK Invest (Anne Kristi Koppang) med 48 prosent og Kristin Havig-Gjelseth med 4 prosent.

Desembersalget er avgjørende

– Nå har dere vokst i 15 år på rad. Fortsetter veksten i 2024?

– Vi har hatt veldig god utvikling så langt i år, og ligger an til en liten vekst også i 2024, til tross for at vi har én butikk mindre. Det sagt; det er desember som er den avgjørende måneden for oss, sier Nygaard.

David-Andersen-butikken på CC Vest i Oslo ble nemlig stengt 1. februar i år. I august åpner den opp i nye lokaler i senteret.

– Du sier at konkurransen er skarp. Hvilke aktører er David-Andersens hovedkonkurrenter?

– I vårt segment, som er det øvre, vil jeg si at konkurrentene er små, lokale, familieeide gullforretninger som finnes over hele landet, sier Nygaard.

Etterkommerne etter David Andersen, familien Gjelseth, eier i dag 52 prosent av aksjene i David-Andersen. Denne familien er også en rekke restauranter i Oslo. Kristin Havig-Gjelseth var blant annet med på å starte Olivia-kjeden, som hun fortsatt eier en aksjepost i via Drueklasen. En av de to øvrige aksjonærene i Drueklasen, Anne Kristi Koppang, eier de resterende 48 prosentene i David-Andersen.