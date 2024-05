Må flytte svenske XXL-varehus

XXL har valgt å flytte sine varehus i Uppsala, Västerås og Växjö til nye lokasjoner. De tre varehusene flytter kun noen hundre meter, til mindre lokaler med lavere kvadratmeterpris.

Bakgrunnen skal være at husleien har økt med over 18 prosent de seneste to årene. Flyttingen er derfor nødvendig for at butikkene skal være lønnsomme.

– VIRKELIGHETSFJERNT: Det sier Anders Lindblom, sjef for XXL i Sverige, om husleieøkningene. Foto: XXL

– De nåværende leiebetingelsene er dysfunksjonelle og kommer til å bli et av våre - og bransjens - fremtidige problemer. Husleieøkninger på nesten 20 prosent midt i en lavkonjunktur føles virkelighetsfjernt, nesten uvirkelig, og kommer til å føre til at store deler av handelsområdene vil stå tomme; særlig i små og mellomstore byer, sier Anders Lindblom, sjef for XXL i Sverige, til Ehandel.

Med en viss modernisering regner han med at flyttingen til mindre varehus hverken vil gå ut over omsetning aller antall medarbeidere.

Lindblom sier at det kan bli aktuelt å flytte flere av varehusene fremover.

– Jeg håper selvsagt at vi slipper å flytte flere varehus; at vi kan ha en god dialog med våre eksisterende utleiere i stedet. Men slik forholdene er i dag kan man ikke utelukke at flere butikker må flytte.