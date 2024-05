Svakere for Elektroimportøren – måtte si opp ansatte

«Ved inngangen til 2024 var vi forberedt på fortsatt utfordrende markedsvilkår og lavere etterspørsel. Resultatene fra første kvartal viser at våre forventninger var korrekte.»

Slik starter Elektroimportøren sin kommentar til kvartalsrapporten. Og tallene forteller samme historie.

Totalt salg for første kvartal endte på 350 millioner kroner, fra 383 millioner i fjor. Januarsalget endte med tosifret nedgang i salget. I februar forbedret salget seg og endte rett under fjoråret. Utviklingen fra februar fortsatte i mars, selv om totalt salg påvirkes av at påsken er i mars i år sammenlignet med april i fjor. Salget i mars var lavere sammenlignet med 2023.

Alle hovedkategoriene har blitt påvirket av den lavere etterspørselen, bortsett fra oppvarming og energi. Med en kald januar var salget av varmepaneler og kabler bra. Salget av elbilladere fortsetter å ha den største nedgangen, men med ett år siden Easee-forbudet i Sverige tror selskapet dette vil endre seg fra nå av.

Justert EBITDA endte på 25 millioner kroner i første kvartal 2024, sammenlignet med 32 millioner kroner samme kvartal året før. Den justerte EBITDA-marginen ble 7,2 prosent, mot 8,2 prosent året før.

Resultat før skatt ble minus 12 millioner kroner i kvartalet, ytterligere ned fjorårets tap på 5 millioner kroner, av en omsetning på 350 millioner kroner, ned fra 383 millioner i fjor.

Utsikter og oppsigelser

Elektroimportøren tror at markedsvilkårene vil fortsette å være utfordrende en stund, men ser at vår gode kostnadskontroll sammen med vårt konkurransedyktige tilbud i B2B og unike konsept i B2C fortsetter å tiltrekke seg kunder. Vi vil fortsette å levere den beste kundeservicen på en mest mulig profesjonell måte, og når markedsvinden snur i vår favør, er vi klare til å dra nytte av det.

Selskapet skriver at fortsatt har streng kostnadskontroll. Operasjonelle utgifter for første kvartal endte på 96 millioner kroner. Det er 9 millioner kroner lavere enn i fjor. I første kvartal økte selskapet kostnadsbesparelsene ytterligere ved å redusere personell i sin svenske virksomhet.