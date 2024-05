Burberry la onsdag morgen frem et resultat etter skatt på 270 millioner pund for regnskapsåret som ble avsluttet 30. mars. Dette var 45 prosent ned fra 490 millioner pund året før.

Driftsresultatet, justert for engangseffekter, kom inn på 418 millioner pund og falt dermed 34 prosent fra 634 millioner pund året før. Dette var i den lave enden av den nedjusterte guidingen på 410-460 millioner pund, men ifølge Reuters over gjennomsnittlig analytikerkonsensus på 405 millioner pund.

Inntektene gikk fra 3.094 til 2.968 millioner pund.

Salget svikter – overalt

Luksusvarekjempen med 168 års historikk har siktet seg inn mot de øvre segmentene i markedet, men merker den svakere etterspørselen på kroppen og har tidligere advart om at det har vist seg tøffere enn ventet å nå ambisjonen om å bli definisjonen på «Modern British Luxury.»

Like-for-like-salget falt 12 prosent i fjerde kvartal, og visket ut oppgangen fra tidligere på året. Spesielt Kina tynget og salget der gikk tilbake 19 prosent i kvartalet.

De amerikanske markedene viser fortsatt svakt, og sammenlignbart salg var ned 12 prosent både på årsbasis og i fjerde kvartal. Salget i Europa, som har vært på en oppadgående trend, sviktet også i det seneste kvartalet og falt 3 prosent.

Refokusering

Toppsjef Jonathan Akeroyd erkjenner at resultatene er under selskapets opprinnelige forventninger, samtidig som han påpeker at refokuseringen av merkevaren «er i god fremgang.»

– Vi bruker det vi har lært det siste året for å finjustere vår tilnærming, og tilpasser oss samtidig de eksterne omgivelsene. Vi har fortsatt tro på strategien, sier han i en kommentar ifølge rapporten.

Akeroyd ser for seg at utfordringene fortsetter gjennom første halvår av inneværende regnskapsår, men også at de positive effektene av refokuseringen vil begynne å materialisere seg i løpet av andre halvår.

Kreativ direktør Daniel Lee beskrives av Reuters som nøkkelen i refokuseringen, og viste frem sin tredje kolleksjon på London Fashion Week i februar – med fokus på Burberrys arv innenfor yttertøy.

Flere som sliter

Burberry er ikke den eneste luksusvareaktøren som sliter med svakere etterspørsel. Louis Vuitton-eier LVMH la frem svake salgstall i sin rapport for første kvartal, og det samme gjorde Gucci-eieren Kerring. Sistnevnte måtte se salget falle 10 prosent.

På den andre siden har Hermes og Prada rapportert om økende salg.

Markedet lar seg skuffe av Burberry-rapporten, og sender onsdag formiddag aksjen ned 2-3 prosent på London-børsen.