Den amerikanske sko- og klesprodusenten Converse kutter stillinger i forbindelse med at morselskapet Nike nedbemanner for å redusere kostnader, melder Bloomberg.

Nike er i gang med initiativer som skal redusere kostnadene med 2 milliarder dollar, mer enn 20 milliarder kroner.

Spareprogrammet innebærer at arbeidsstyrken skal kuttes med 2 prosent, som ifølge Reuters rammer mer enn 1.600 stillinger.

Converse holder til i Boston, og drifter sin egen produktutvikling, sine egne forsyningskjeder og egne markedsfunksjoner. Selskapet bruker heller ikke teknologi fra morselskapet Nike. Det bekrefter overfor Bloomberg at de samlede endringene i Converses organisasjon inngår i Nikes planer om å kutte sin bemanning med 2 prosent.

En talsperson for Converse sier til nyhetsbyrået at selskapet tilpasser noen av teamene for at de skal kunne støtte fremtidig vekst bedre.

21 ÅRS EIERSKAP: Converse ble overtatt av Nike i 2003, drøyt to år etter at skoprodusenten hadde begjært seg konkurs. Foto: Bloomberg

Converse utgjør rundt 5 prosent av Nikes totale omsetning. Selskapet ble kjøpt opp av Nike i 2003 for drøyt 300 millioner dollar.