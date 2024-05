Kina-kontrovers driver børsnoteringen til London

Shein, e-handelselskapet med kinesiske røtter, planlegger å gå på børs i løpet av de neste månedene. Selskapet som nå har hovedkontor i Singapore, lener seg mot en notering i London i stedet for New York.

Bloomberg påpekte i mars at selskapet kan få problemer med noteringen i USA, blant annet knyttet til bekymringer til regulatoriske problemer.

I 2021 børsnoterte Didi Global seg på New York-børsen, noe som ikke gikk bra ettersom den kinesiske cybersikkerhetsregulatoren beordret at Didi-appen skulle fjernes fra app-butikker i Kina på grunn av sikkerhetsrisikoer. Didi ble anbefalt å utsette IPO-en, men kjørte på. Aksjen falt rundt 20 prosent etter nyheten fra Kina, tilsvarende et fall på 15 milliarder dollar.

Ifølge Financial Times ble Shein verdsatt til rundt 66 milliarder dollar i forrige emisjon.

Kina-kontrovers

I 2022 avdekket Bloomberg at Shein brukte bomull dyrket i Xinjiang-regionen. USAs utenriksdepartement har en formoding om at import av varer og artikler fra denne regionen er forbudt på grunn av brudd på menneskerettigheter overfor Uyghurs-folket.

Donald Tang, administrerende styreleder i Shein, uttalte i et intervju med Financial Times at selskapet har gjort fremskritt i å endre oppfatningen om at Kina kontrollerer Shein, men at dette ikke har vært tilstrekkelig overfor amerikanske lovgivere. Tang bekreftet at Shein vurderer en notering i London, men han avviste å bekrefte det som en endelig beslutning.

Tang understreker at Shein ikke føler noe tidspress for å gjennomføre børsnotering, men at målet fortsatt er å tiltrekke globale investorer og bevise sin åpenhet og gjennomsiktighet gjennom en børsnoteringen.

Kinesiske regulatorer håndterer saken med forsiktighet, da Shein er den første store testen for regjeringens nye regime for utenlandske børsnoteringer av lokale selskaper som ble introdusert i mars i fjor. Shein har søkt godkjenning fra kinesiske verdipapir- og cybersikkerhetsmyndigheter, og denne prosessen ser ut til å ta tid.