Butikkaksjer faller, tross positive overraskelser

Mandag steg både S&P 500 og Nasdaq 100 til nye rekorder, men tirsdag pekte pilene hovedsakelig nedover på de europeiske børsene. Franske CAC 40 gjorde det særlig elendig, med et fall på nesten 1 prosent.

På begge sider av Atlanterhavet skortet det på betydelige makronyheter. Markedet venter imidlertid spent på referatet fra Feds seneste rentemøte, som skal offentliggjøres onsdag. Samme dag kommer det også nye inflasjonstall fra Storbritannia.

I næringslivet kom det en ny kvartalsrapport fra amerikanske Lowe's, som selger materialer og utstyr til «gjør det selv»-prosjekter. Både topp- og bunnlinjen overrasket positivt, men ved firetiden var aksjen likevel ned med nesten 3 prosent.

Butikkjedens inntekter svekket seg fra samme periode i fjor, og for hele året spår ledelsen et fall på 2-3 prosent. Hovedårsaken er at kundene kjøper færre dyre varer. Rivalen Home Depot forklarte forrige ukes skuffende regnskap med et verre boligmarked og en sen start på våren.

Også Macy's slo analytikernes inntekts- og inntjeningsestimat. Kjøpesenterkjeden har hatt motvind i en årrekke og gjennomfører nå en snuoperasjon, som blant annet inkluderer stenging av rundt 150 butikker. Igjen var omsetningen omtrent 3 prosent lavere enn ett år tidligere. Macy's oppjusterte sin inntjeningsprognose for hele året, men advarte at kundene fremdeles nøler med å åpne lommeboken. Her ble kursfallet på nær 2 prosent.

I Europa presenterte AstraZeneca ambisiøse målsetninger. Planen er å øke omsetningen med 75 prosent fra 2023 til 2030, ved å fokusere på kreftbehandling, bioteknologi og sjeldne sykdommer. Blant annet skal ytterligere 20 medisiner lanseres i løpet av de neste seks årene. Investorene jublet og løftet aksjekursen med godt over 2 prosent.

For øvrig sank de lange rentene betydelig på begge sider av Atlanterhavet. Markedet ser det nå som mest sannsynlig at Fed gjennomfører et første rentekutt i september, fulgt av en ytterligere senking innen utgangen av året.