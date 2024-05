Target faller kraftig – svake trender blant forbrukerne

Target, detaljhandelselskapet i USA, har presentert tallene sine for første kvartal 2024. Aksjen faller kraftig i førhandelen.

Inntekten havnet på 24,14 milliarder dollar, i tråd med konsensus på 24,13 milliarder dollar. Det er 3,2 prosent lavere enn første kvartal i fjor. Justert inntjening pr. aksje (adj. EPS) endte på 2,03 dollar, mot forventede 2,05 dollar. Det er 1 prosent lavere enn i fjor.

Selskapet hever guidingen på adj. EPS til 2,35 dollar fra 1,95 dollar for andre kvartal. På forhånd var det ventet at guidingen skulle heves til 2,19 dollar pr. aksje for andre kvartal.

For hele året er adj. EPS-guidingen hevet fra 8,6 til 9,6 dollar, høyere enn forventningene om 9,44 dollar pr. aksje.

«Fortsatt svake trender i kategorier med diskresjonære varer», uttalte Brian Cornell, adm.dir. Disse kategoriene inkluderer varer som ikke er nødvendige for dagliglivet. Forbrukere kutter gjerne ned på slike utgifter når økonomien er usikker.

Aksjen faller 8,2 prosent og handles til 142,9 dollar i skrivende stund.

Trafikken i fysiske og digitale butikker falt 1,9 prosent i første kvartal. Summen på en gjennomsnittlig kvittering falt også med 1,9 prosent. Digitale salg var opp 1,4 prosent.

«Comparable sales», altså en måling som sammenligner salget i eksisterende butikker med samme periode året før, falt 3,7 prosent. Kunder kjøpte flere skjønnhetsartikler, men mindre av andre kategorier som klær og hjem.

«Salget i mat og drikke, skjønnhet og nødvendighetsgoder gikk ned med lave ensifrede tall,» sa Christina Hennington, Chief Growth Officer.