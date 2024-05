Inflasjonsvinner til topps i London

Økonomene hadde fått det for seg at Storbritannias årlige inflasjon ville stupte fra 3,2 prosent i mars til bare 2,1 prosent i forrige måned. Fasiten viste imidlertid 2,3 prosent, og kjerneinflasjonen på 3,9 prosent var 0,3 prosentpoeng mer enn ventet. I tillegg var den månedlige konsumprisveksten, ekskludert matvarer og energi, høyere enn noen gang siden april i fjor.

Den hardnakkede inflasjonen gjør et snarlig rentekutt mindre sannsynlig, og ved firetiden var renten på tiårige britiske statsobligasjoner opp med 0,1 prosentpoeng. Londons FTSE 100-indeks fikk samtidig et fall på 0,6 prosent.

Folk fra Venezuela forteller at dagligvareforretninger klarte seg godt gjennom landets periode med skyhøy inflasjon. De fyllte varelageret en dag og kunne selge for mye høyere priser allerede neste morgen. Raske gevinster var garantert.

Det samme fenomenet, om enn i mindre skala, ble onsdag reflektert i Marks & Spencers seneste årsapport. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars tjente den britiske butikkjeden 58 prosent mer enn i den foregående perioden. Lønnsomheten oversteg selv det høyeste analytikerestimatet. Også omsetningsveksten på 9,4 prosent imponerte. Toppsjefen er selvsagt overbevist om at utviklingen skyldes ledelsens snuoperasjon, som har pågått mer eller mindre uavbrutt i to tiår. M&S fikk uansett et kursløft på godt over 4 prosent.

Ikke alle butikkjeder drar nytte av et inflasjonsmiljø, ettersom også kostnadene og husholdningenes forbruksmønstre påvirkes. Den amerikanske lavpriskjeden Target meldte om et omsetningsfall på 3,7 prosent i kvartalet som ble avsluttet 4. mai. Selskapet har nå lagt bak seg fire kvartaler på rad med inntektsfall. Bruttomarginene økte mer enn ventet, men onsdag ettermiddag var aksjen likvel ned med 8 prosent.

For øvrig innførte Kina sanksjoner mot tolv amerikanske selskaper som leverer våpen til Taiwan. Disse inkluderte Boeing, Lockheed Martin, Raytheon og General Dynamics, som alle er børsnoterte. Produsentenes finansielle og fysiske eiendeler i Kina skal visst nok fryses.