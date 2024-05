Advarer mot ytterligere tariffer på kinesiske biler

Volkswagen mener høyere tariffer på import av kinesisk-produserte elbiler til EU ikke er en god langvarig løsning, men at de kan forbli konkurransedyktige på lang sikt ved å kutte kostnader. Det skriver Bloomberg.

Finansdirektør Arno Antlitz sier at de kinesiske bilprodusenter er klare til å begynne å produsere biler i Europa og at EUs plan om å legge ytterligere barrierer mot kinesiske biler vil føre til at de vil gjøre det samme tilbake. Onsdag signaliserte Kina at de er klare til å innføre tariffer på opptil 25 prosent på importerte biler med store motorer, ettersom handelsspenningene eskalerer med USA og EU.

«Vi må bruke de neste to til tre årene på å bli enda mer konkurransedyktige på kostnadssiden», skriver Antlitz i et innlegg på LinkedIn. Han fulgte også opp med å skrive at ytterligere tariffer tvilsomt vil være veien å gå.

Utgjør nesten 10 prosent

Bloomberg skriver videre at EU jobber med en undersøkelse på elbilsubsidier og at denne vil bli ferdig i juni. Da vil man sannsynligvis få svaret på om de vil legge ekstra tariffer oppå de eksisterende som skrivende stund er på 10 prosent.

Handelsspenningene mellom EU og Kina har økt siden elbilundersøkelsen ble annonsert i fjor, etter at president Xi Jinpings besøk til Europa denne måneden tilsynelatende ikke bedret situasjonen.

Elbiler produsert av kinesiske merker som MG Motors og BYD Co. utgjorde i fjor litt under 9 prosent av salget av rene elbiler, ifølge Dataforce, men dette forventes å øke til omtrent en femtedel innen 2027.



BYD skal vurdere å sette opp to fabrikker i Europa og planlegger å introdusere sin Seagull-hatchback i regionen neste år til en pris under 20.000 euro. Dette vil underby VW, Stellantis og Renaults tilbud mens industrien allerede kjemper mot avtakende etterspørsel etter elbiler.