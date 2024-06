SOLGTE TIL SALVESEN & THAMS: Get Inspired-gründer Silje Landevåg kunne i 2020 innkassere 120 millioner kroner i forbindelse med salget av nærmere 48 prosent av aksjene i netthandelsbutikken. Hun eier fortsatt 20 prosent av aksjene i Get Inspired via Diwp Holding. Foto: Hilde Oreld