SIKTER MOT 14-15 MILLIONER LITER I 2024: – Det er et stort anlegg som kan produsere 50 millioner liter. Vi skal installere mer produksjonsutstyr, men vi må investere 75 millioner kroner for å nå et slikt volum, sier Jan Sigurd Otterlei, styreleder og største eier i Arendals Bryggeri. Foto: Anders Horntvedt