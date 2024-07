– Ideelt sett skulle de hatt en rutine som trådte i kraft da selskapet gikk konkurs, som blant annet sørget for at alle eiendelene fant tilbake til riktige eierne. Men når man starter opp i et nytt marked, må man være tøff og satse. Det kan være det ikke går veien, men det betyr ikke at man ikke burde prøvd, sier Iversen, som forteller at Forbrukerrådet er fornøyde med at det nå blir satt ned et lovutvalg som skal lage nye regler om leie av ting i den sirkulære økonomien.