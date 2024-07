Fredag kunngjorde Kina planer for en høring om importert fransk konjakk, og lignende europeisk brennevin, samme dag som Europakommisjonens tollsatser på kinesiske elbiler trådte i kraft.

– Kinas antidumpingundersøkelse av Europas konjakkindustri er en gjengjeldelsesreaksjon på EUs tollsatser på kinesiske elbiler, sa Jean-Jacques Guiony, finanssjef i den franske luksusgiganten LVMH, som eier merket Hennessy, på lørdag.

Det skriver Reuters.

– Du kan være en regional aktør med en svært spesiell rolle i globaliseringen, som i vårt tilfelle, og likevel bli et gissel i en rekke konflikter som ikke har noe med deg eller dine aktiviteter å gjøre, sa han videre.



Hennessy og andre europeiske konjakkprodusenter vil delta på høringen i Beijing 18. juli, ifølge Reuters.

Kina startet undersøkelsen av konjakk som blir «dumpet», altså solgt til kunstig lav pris, i januar etter klage fra en kinesisk forening på vegne av den innenlandske konjakkindustrien.

Guiony uttalte videre at handelskriger har negative ringvirkninger både økonomisk og politisk, og la til at Europa må stå samlet. Han påpekte også at Kina ser på Europa som svakere enn USA.



Konsernsjef i LVMH er Bernard Arnault, Europas rikeste mann. Luksuskonglomeratet eier 75 prosent av verdens mest prestisjefulle merker. Omsetningen i første kvartal 2024 landet på 24 milliarder euro.