UTBYTTE TROSS UNDERSKUDD: – Til tross for en minus på 4,5 millioner på bunnlinjen i fjor må vi ta ut utbytte for å betale formueskatt; eller straffeskatt for norsk eierskap, som vi kaller det på Sunnmøre, sier Bjørn-Helge Vik, daglig leder i Slettvoll Møbler. Foto: Lars Petter Pettersen