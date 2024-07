Store prisforskjeller på frukt og grønt

Tall fra SSB viste tidligere denne måneden at prisene på matvarer steg med 2,1 prosent fra mai til juni. Særlig prisene på poteter steg kraftig med 12,6 prosent, noe som gjør at potetprisen lå på hele 28,7 prosent over prisen på samme tid i fjor

Stikkprøver NRK og Nettavisen har gjort viser at prisene også er høye på annen frukt og grønt, og at det er vesentlige forskjeller på prisene hos de store kjedene og lokale forhandlere.

Rikskringkasteren hentet inn kiloprisen på ulike frukt og grønnsaker hos to asiatiske butikker i Kristiansand og sammenlignet med prisene hos nettbutikken Oda. På deres handleliste var varene i snitt 38 prosent billigere i de asiatiske butikkene.

På enkelte varer, som sitron, squash og purre, var prisen nesten dobbelt så høy hos Oda som på de asiatiske butikkene.

Dyre tomater

Nettavisen har på sin side sett på cherrytomater, der det er vesentlige forskjeller på prisene hos Rema 1000 og Kiwi sammenlignet med grønnsakbutikkene på Grønland i Oslo.

Rema 1000 selger cherrytomater fra Belgia for 185 kroner kiloen, men også norskproduserte til 91,6 kroner per kilo. Også Kiwi har «billigtomater» fra First Price til 91,6 kroner kiloen.

Stikkprøven hos tre lokale grønnsakbutikker på Grønland viser at kiloprisen her er 69,90 per kilo, for det som ifølge Nettavisen er tomater som tilsvarer de dyreste hos Rema.

Avisen har også kikket på EUs prisdatabase. Den viser at prisen ut fra belgiske pakkerier for tiden ligger på 0,71 euro, – eller 8,40 kroner. På toppen av dette kommer toll når varene importeres til Norge. Denne er på 12,21 kroner kiloen mellom 1. juni og 10. juli.

– Viser ikke kvalitetsforskjeller

Rema 1000 sier de ikke kjenner seg igjen i innkjøpsprisene Nettavisen viser til. De vil dog ikke opplyse hva de kjøper tomatene sine for, da dette er konkurransesensitiv informasjon.

– Grafen det blir vist til tar ikke høyde for kvalitetsforskjeller eller kostnader som påbeløper i etterkant av produksjon, som blant annet håndtering, transport og toll. Vi kjenner oss derfor ikke igjen i innkjøpsprisene som det blir vist til her, sier Line Aarnes, kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000.

I tillegg til kvalitet viser hun også til at Rema 1000s tomater skal være fullt sporbare og produsert på ansvarlig måte.

Oda svarer NRK at de matcher prisene til de andre lavpriskjedene, ikke enkelte, mindre fruktbutikker.

– Forskjellen på å handle hos Oda og i fruktbutikkene er holdbarhet og kvalitet. Selv om Oda er en matbutikk på nett har vi faktisk den korteste veien fra jord til bord i Norge, fordi vi ikke har fysiske butikker. Gulrøttene kommer rett fra bonden til lageret vårt og sendes rett ut til kundene igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Liselotte Lunde til NRK.