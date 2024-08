Slankesprøyter og smultringer i skuddet

Torsdag ettermiddag pekte pilene oppover på USA-børsen, blant annet fordi antallet nye søkere om arbeidsledighetstrygd i forrige uke overrasket positivt. Det sesongjusterte tallet sank med 17.000, til 233.000, mot ventet 240.000. Flere økonomer tok dette som et tegn på at bykset i den amerikanske arbeidsledigheten i juli kan ha skyldtes midlertidige faktorer, særlig orkanen Beryl. De regner med at nivået vil falle tilbake til rundt 4,1 prosent i denne måneden.

Eli Lilly var en vinner i S&P 500-indeksen, med et kursløft på mer enn 9 prosent. Legemiddelprodusenten leverte langt bedre topp- og bunnlinjetall enn analytikerne hadde estimert, hovedsakelig som følge av skyhøy omsetning av slankesprøyten Zepbound og sukkersykemedikamentet Mounjaro. Ledelsen oppjusterte følgelig sin prognose for årets inntjening per aksje fra 13,5-14 dollar til 16,1-16,6 dollar. Rivalen Novo Nordisk la frem skuffende tall dagen før, men også danskenes slankemiddel er svært populært. Konsernet ser for seg en omsetningsvekst på 22-28 prosent i år.

I samme sektor stupte Novavax-kursen 17 prosent, umiddelbart etter at børsen åpnet. Både inntektene og inntjeningen var så langt unna konsensusestimatet at man kan lure på hva analytikerne tenkte, da de fylte sine enorme regneark med tall. Vaksinesalget var dessuten lavere enn for et år siden, og ledelsen brukte motorsagen på sin «guiding» for 2024. Toppsjefen erklærte at «dette er en spennende tid for Novavax», men aksjonærene håper trolig på mer forutsigbare forhold og mindre elleville kursbevegelser.

Et tredje selskap, Krispy Kreme, vil formodentlig svekkes, dersom kundene injiseres med Wegovy eller Zepbound og slutter å stappe i seg et dusin smultringer om dagen. Enn så lenge forblir etterspørselen etter fett og sukker imidlertid høy, og kjeden økte salget med overraskende høye 8 prosent på et år. Inntjeningen var helt på linje med forventningene, og ved firetiden var aksjen, som har symbolet Dnut, opp med nesten 15 prosent.