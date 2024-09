Europeiske luksusaksjer har fått kjørt seg de siste månedene, og med utsikter til en forverring av kinesisk økonomi kan nedturen fortsette, tror forvaltere og analytikere Bloomberg har snakket med.

– Dette året har vært mer volatilt og smertefullt fordi det kommer etter denne kraftige veksten, sier GAM-forvalter Flavio Cereda, og viser til perioden rett etter pandemien da forbrukere frigjort fra lockdown gikk nærmest amok og hamstret varer og tjenester.

Les også «Bear market» for luksusaksjer Torsdag fortsatte nedturen for luksusaksjer som Hermès, LVMH og Moncler. De tre har tapt 20–30 prosent siden toppene i mars.

Flere resultatvarsler

Burberry , Hugo Boss og Gucci-eier Kering har alle kommet med resultatvarsler tidligere i år etter å ha fått merke at kineserne ikke lenger valfarter til butikkene i Paris, Milano og Hongkong. Førstnevnte har falt 70 prosent så langt i år, og i forrige uke ble det kjent at aksjen kastes ut av FTSE 100-indeksen.

I LVMH har veksten i den lukrative skinnvarevirksomheten flatet helt ut. I andre kvartal var den 1 prosent, mot 21 prosent i samme periode i fjor.

Cereda i GAM, som forvalter et fond som investerer i luksusaksjer, håper ifølge nyhetsbyrået salget tar seg opp neste år, «i det minste til 4-6 prosent som er sektorens langsiktige trend.»

Les også – Selg disse aksjene før Kina-hevnen kommer Goldman mener det er lurt å selge aksjer som har mye av salget sitt i Kina etter Vestens tolløkninger.

– Den nye normalen

UBS-analytiker Zuzanna Pusz tror derimot lavere inntekter og tynnere marginer er den nye normalen.

«Sektoren ser ut til å gå inn i sin egen spesifikke syklus, etter noen års boom med høy prising», skriver hun i en oppdatering der hun tar ned estimatene for organisk topplinjevekst i andre halvår i år og hele 2025.

Mange analytikere deler ifølge Bloomberg dette synet og kutter både i estimater og kursmål. Ashley Wallace i Bank of America mener forventningene til andre halvår kan være for høye, mens Edouard Aubin i Morgan Stanley drar frem LVMH og Richemont som særlig sårbare for Kinas svakere vekst og har kuttet kursmålene for disse aksjene.