Frihandelsavtale med Kina er utsatt på ubestemt tid

– Jeg har gjort det klart i dag at det ikke ligger an til å signere noen frihandelsavtale nå, sier Støre til norsk presse på perrongen før han skal ta et tog fra Beijing til Shanghai.

Han begrunner det blant annet med den politiske situasjonen rundt Ukraina-krigen.

Norge har siden 2008 forhandlet med Kina om en frihandelsavtale, men de siste to årene har prosessen mer eller mindre stoppet opp.

Møtte Kinas øverste ledere

Saken har blitt tatt opp fra kinesisk side i møtene statsministeren har hatt med Kinas øverste ledere i Beijing denne uken.

Mandag møtte Støre president Xi Jinping og tirsdag møtte han både handelsminister Wang Wentao og statsminister Li Qiang.

Han dro rett fra møtet med statsminister Li til togstasjonen, der han møtte pressen.

– Det gjenstår ikke mye på den avtalen i innhold. Men den må også sees i et bredere politisk perspektiv i hva som er samarbeidsklima mellom Europa og Kina, mellom Vesten og Kina. Der er det spenninger som gjør at det ikke er rett tidspunkt, sier Støre.

Han vil ikke si hvor lenge avtalen er satt på vent.

– Det har jeg ikke tidfestet. Jeg har ikke noe eget poeng om å ha den på vent lenger enn nødvendig. Men det er i hvert fall ikke rett tidspunkt å gjøre det nå, sier Støre til NTB.

Koblet opp mot Ukraina-krigen

Det er allerede er mulig å gjøre mye fri handel med Kina, påpeker statsministeren.

– Vi ser jo at vi ikke trenger den avtalen for veldig mye av den handelen vi har. Det er også slik at vi må sette dette i en politisk ramme, og det er koblet opp alt det som også ligger rundt Ukraina-krigen.

Han avviser at planene om en frihandelsavtale er skrotet helt.

– Vi får håpe at vi kan komme dit at vi kan få gjennomført den på rett tidspunkt.

Støre er på et tre dager langt besøk i Kina. Han er nå på vei til Shanghai der programmet fortsetter, blant annet med et besøk på et skipsverft onsdag.

