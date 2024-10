STOLBYTTE I KONTORMØBELPRODUSENT: – Da jeg tok over som konsernsjef omsatte Håg for 580 millioner kroner, så frem til i dag har vi nesten gjort 7-gangeren, sier Lars I. Røiri (t.h.), avtroppende konsernsjef i Flokk. Henning Karlsrud er i dag finansdirektør, men tar 1. oktober over som konsernsjef. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard