– Det er ikke syklistene som handler her. De står for en bitte liten andel av omsetningen. Samtidig er det mye fokus på syklister, og at biler og parkeringsplasser må bort. Når én av fem kommer kjørende hit, må de nå kjøre et annet sted. Det har ødelagt mye for oss. Det første tidligere byrådsleder i Oslo Raymond Johansen gjorde var å øke parkeringsavgiften, fjerne parkeringsplasser og sette opp flere bomringer. Det er politikerne som setter rammebetingelsene for handel, sier Pål.