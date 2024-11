Den tidligere sykkelproffen har slått seg opp som et kjent TV-navn etter karrieren, spesielt i samarbeid med Kristian Ødegaard. De to har laget På hjul med Dag Otto, På tur med Dag Otto, Huskestue og Kompani Lauritzen, i tillegg til at Lauritzen er en viktig brikke i TV2s sykkelsendinger fra Tour de France og andre ritt. Denne uken har han vært i Harstad i forbindelse med presentasjonen av neste års Arctic Race.