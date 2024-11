Prisekspert: – Rekord i «lovlig lureri» før Black Week

I oktober økte 35 prosent av alle de 6,5 millioner prisene som nettstedet Prisjakt overvåker, det høyeste antallet siden kartleggingen startet for fem år siden. Over 920.000 av varene økte med mer enn 10 prosent.

Årsaken er at forretningene setter opp prisene i forkant av Black Week i slutten av denne måneden, ettersom tilbudene da framstår som bedre enn de egentlig er.

Likevel er dette lovlig.

– Butikkene har en lovpålagt 30 dagers grense for å sette førprisen og forbereder seg i oktober ved å holde prisene høye i mer enn 30 dager, slik at de lovlig kan markedsføre store prisavslag gjennom november, spesielt under Black Week, sier Norgessjef Christoffer Reina i Prisjakt i en pressemelding.

Han mener mange kunder vil bli lurt ettersom sjansen er stor for at de samme produktene har vært billigere andre tider på året.

Samtidig utelukker han ikke at det er reelle tilbud å plukke opp også.

– Hvis ting er 7 prosent billigere enn andre dager i året, så er det faktisk gode tilbud, sier Reina til NRK.

(NTB)