Voldsom vekst i grensehandelen

– Vi har brukt mer penger på grensehandel de ni første månedene av året sammenlignet med samme periode i fjor. Vi handler stort sett de samme varene, sier seniorrådgiver Guro Henriksen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I snitt brukte nordmenn 2060 kroner per dagstur over grensen. Størstedelen av utgiftene gikk til mat- og dagligvarer.

– I løpet av årets ni første måneder brukte nordmenn 3,3 milliarder kroner på mat- og dagligvarer, noe som tilsvarer nesten 41 prosent av den totale grensehandelen, skriver SSB.

Det ble handlet alkohol for nesten 1,1 milliarder kroner. Vin og brennevin utgjorde 7,5 prosent av grensehandelen, mens alkoholholdig øl og sider utgjorde 6 prosent.

– I tillegg gikk 5,8 prosent av grensehandelen til snus og 5,2 prosent ble brukt på sigaretter og tobakk. Brus og mineralvann utgjorde 7,4 prosent av varekurven, mens sjokolade og godteri sto for 4,5 prosent, skriver SSB.

Ser man på årets tredje kvartal isolert, altså juli, august og september, er økningen på 28 prosent fra i fjor.

– Etter pandemien har det tatt litt tid for reiseaktiviteten å ta seg opp. Det samme ser ut til å være tilfellet for grensehandelen. Selv om vi ser svingninger mellom kvartalene, så viser tallene at grensehandelen er økende, sier Henriksen.