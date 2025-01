Les også

Norsk turtøyprodusent vasser i store tap og trenger redningshjelp

Pengene renner ut av Bergans, som Bjørn Rune Gjelsten og Olav Nils Sunde kjøpte for tre år siden. – Ryggsekken er blitt for tung. Vi kan ikke forsvare det kostnadsnivået vi har hatt, sier Silje Garberg Ree, som er hentet inn for å snu det 116 år gamle selskapet.