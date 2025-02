Oda-sjefen går av etter ett år

Chris Poad slutter som Oda-sjef under ett år etter at han ble ansatt, melder selskapet gjennom en børsmelding tirsdag.

Nåværende driftsdirektør André Knüppel tar over som konsernsjef, mens britiske Poad fortsetter som rådgiver for styret.

− Jeg er stolt av hva Oda Group har oppnådd det siste året, og jeg vil takke styret og kollegaer for godt samarbeid. Det har vært en glede å kunne bidra med min erfaring og sikre at Oda Norge og Mathem er et bedre sted nå enn de var for et år siden, sier Poad.

Les også Oda sier opp 150 ansatte Den nye Oda-sjefen tar grep og sier opp litt over fem prosent av de ansatte. Det skal gi besparelser i hundremillionersklassen.

– Nødvendige endringer

– Jeg ønsker André all mulig lykke til i sin nye rolle som CEO og ser frem til å fortsette å støtte styret i Oda, legger han til.

Poad har tidligere vært sjef for Tescos netthandel og hatt flere sentrale lederroller i Amazon, og Google Cloud. Han tok over etter at Oda-gründer Karl Munthe-Kaas ble presset til å gå av.

– På vegne av styret vil jeg takke Chris for hans solide og stabile lederskap det siste året. Oda Norge og Mathem har gjennomgått betydelige og nødvendige endringer på svært kort tid og har tatt viktige skritt i retning av økt lønnsomhet, sier Jesper Højer, styreleder i Oda Group.

Oda Norge satte i fjor salgsrekord og vokste med 15 prosent, mens konsernet fikk kuttet faste kostnader med rundt 800 millioner kroner, opplyser selskapet.

Les også Oda har tapt 1,4 milliarder siden oppstart Matleveringsselskapet Oda Norway tapte 204 millioner kroner i fjor, etter både fusjon og sjåførmangel. Dermed har de hatt sitt tiende år med tap siden oppstart.

HELT SJEF: Driftsdirektør André Knüppel blir nye konsernsjef i Oda Group. Foto: Oda Group

8 år i Oda

− Jeg gleder meg masse til å ta fatt på nye oppgaver i Oda. Jeg har stor tro på både Oda og Mathem og gleder meg til å styrke LaaS-satsingen sammen med alle de dyktige og gode folkene som jobber her og ikke minst våre samarbeidspartnere, sier Knüppel.

Han har jobbet i Oda og Mathem i åtte år, og har tidligere jobbet med endringsledelse og operasjonell forbedring på tvers av ulike bransjer, inkludert bilindustri, fornybar energi og logistikk. Han har også hatt ledende stillinger i Renewable Energy Corporation (REC), Johnson Controls og SAAB Automobile.

− André har vært sentral i utviklingen av teknologien til Oda og kjenner selskapet svært godt. Jeg og resten av styret er sikre på at Andrés innsikt og erfaring vil være avgjørende for å lykkes i selskapets neste fase, sier Jesper Højer, styreleder i Oda Group.