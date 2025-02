Eskalering i handelskrigen: Går mot økte tollsatser

Ifølge Trading Economics importerte USA varer fra Kina til en verdi av 448 milliarder dollar i 2023. Kina på sin side importerte bare varer til en verdi av 148 milliarder dollar fra USA.

President Donald Trump mener derfor at Kina og en rekke andre land USA har store handelsunderskudd med har «utnyttet USA i en årrekke».

Med bakgrunn i det ser JPMorgan ingen lettelse i sikte for tollkrigen mellom USA og Kina. Tvert imot ser konflikten mellom verdens to største økonomier ut til å kunne eskalere ytterligere, uttaler banken, skriver CNBC.

Økte tollsatser

Investorer som håper på en pause i handelskrigen mellom Trump-administrasjonen og Kina, slik det ble erklært mellom USA, Mexico og Canada mandag, vil trolig bli skuffet, skrev JPMorgans sjeføkonom for Kina, Haibin Zhu, i en uttalelse tirsdag.

«Det er uklart om Kina og USA vil klare å komme til enighet om en midlertidig stans i tolløkningene, kravene ser ut til å være for høye,» skrev sjeføkonomen.



Samtidig ser han stor sannsynlighet for at tollsatsene vil øke framover.

«Vi ser ingen grunn til å endre vår grunnleggende antakelse om en 60 prosent sannsynlighet for økte tollsatser. Vi opprettholder vårt syn om at tollkrigen mellom Kina og USA sannsynligvis vil eskalere ytterligere, men med stor usikkerhet knyttet til tidspunkt, tempo og omfang av fremtidige økninger,» fortsatte Zhu.



Alternativ pakke

Tirsdag kunngjorde Kina mottiltak mot USAs generelle tolløkning på 10 prosent på kinesiske varer, som trådte i kraft samme dag. Kinas tollsatser mot USA vil tre i kraft 10. februar og omfatter blant annet en 15 prosent avgift på kull og flytende naturgass (LNG), samt 10 prosent toll på landbruksmaskiner, råolje og enkelte biler.

En av utfordringene med å oppnå en lignende avtale mellom USA og Kina er Kinas begrensede muligheter til å øke sine kjøp av amerikanske varer for å tilfredsstille Trump-administrasjonens krav.

«Som et resultat kan en eventuell avtale mellom de to landene innebære en omfattende pakke som strekker seg utover handel og økonomi og også omfatter geopolitiske spørsmål,»påpekte Zhu.

Ryktene om et mulig besøk fra president Donald Trump til Kina kan imidlertid åpne for forhandlinger, la økonomen til. I det minste kan en personlig forhandling under et diplomatisk besøk bety at eventuelle nye tolløkninger blir innført gradvis.

– Jeg vil snakke med president Xi Jinping på et passende tidspunkt, men jeg har ingen hastverk, sa Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag kveld.