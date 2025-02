Fredag ble tallene for fjerde kvartal lagt frem, og de viser nok et kvartal med store tap. 841 millioner kroner i negativt resultat for Q4 før finansposter. Salget falt med 1,8 prosent, og landet på 2 milliarder kroner. For året er omsetningen ned med 13 prosent til 7,1 milliarder kroner. Mye av tapet handler nedskrivning av goodwill med 670 millioner kroner.

Analytikerne var lite imponert over tallene som ble lagt frem, og Arctic Securities senker kursmålet til 8 kroner. Markedet reagert først negativt på rapporten og sendte kursen ned rundt 2 prosent, men det snudde opp med rundt 2 prosent i løpet av dagen. XXL leverte som forventet i Norge, bedre enn forventet i Sverige men Finland viser fortsatt svak utvikling fallende omsetning i fjerde kvartal.

XXL har lenge jobbet med sitt program "reset & rethink", og mener de starter å se effekter av jobben som er gjort. Varelageret vokser i antall ettersom flere rimelig varer fyller opp hyllene, men verdien ligger fast på 1,8 milliarder kroner. Selskapet skal ta tilbake det rimeligste segmentet i markedet fra Sport Outlet. Det forhandles med gårdeiere om reduserte husleier ved å krympe antall kvadratmeter pr. butikk, og innredningen skal moderniseres.

Konsernsjef Freddy Sobin er glad for at salget i januar økte med 4 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Det er veldig motiverende for hele organisasjonen å levere nok et kvartal med at salget tar seg opp, og i tillegg to måneder på rad med vekst til tross for krevende markedssituasjon, sier konsernsjef Freddy Sobin.

De to seneste årene har XXL levert et tap på mer enn 3 milliarder kroner, men i fjerde kvartal gledet Sobin seg over et positivt EBITDA-resultat på 18 millioner kroner. Målet er at alle endringene skal forbedre resultatene med 500 til 750 millioner kroner det neste året til halvannet.

XXL Q.4 (Mill. kr) 4. kvartal /2024 4. kvartal/2023 Driftsinntekter 2 012 2 049 Driftsresultat −841 −767 Resultat før skatt −876,0 −813,0 Resultat etter skatt −965,0 −813,0



XXL rapporterer vekst i januar, og en omsetning rundt 576 millioner kroner. Det har vært store variasjoner i salget ettersom vinteren har kommet og gått. Sportsbransjen er normalt svært sårbar for snø for å sikre godt salg om vintere. Selskapet skriver at de fortsatt vil holde stram kontroll på likviditeten, og at det vil gå ut over varetilgangen. Det var et stort problem i fjor at det aldri ble nok varer i butikkene til å møte etterspørselen spesielt på lave prispunkter.

Emisjonen på 600 millioner kroner som ble akseptert av de tre store eierne i januar skal forhåpentligvis tilføre nok likviditet til å stoppe rekken med pengeinnhenting på lave kurser. Det var full krig blant aksjonærene før jul da Frasers Group kom med tilbud om å kjøpe hele selskapet for 10 kroner aksjen. Q4-rapporten avslører at XXL har brukt 15 millioner kroner i forbindelse med emisjonen. Pengene er gått til advokater, revisorer og en due dilligence av selskapet.

XXL har måttet øke brolånet fra Nordea fra 200 til 300 millioner kroner i påvente av pengene fra eierne i forbindelse med emisjonen. Målet er at pengene skal være på plass i løpet av mars.