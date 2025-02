Vi handlet i snitt for 2145 kroner på hver tur, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Det er en betydelig økning på alle fronter: 11 milliarder kroner er 1,7 milliarder kroner mer enn i 2023, som utgjør en økning på 18 prosent. Antallet dagsturer har samtidig økt med nesten en halv million, og vi bruker 165 kroner mer på hver tur.

Økning på drivstoff

Nordmenn brukte hele 4,7 milliarder kroner på mat- og dagligvarer på turer over grensa i fjor. 1,4 milliarder gikk til alkohol, 1,2 milliarder til snus og tobakk. Nordmenn har brukt mer penger på alle varegruppene SSB måler.

– Selv om grensehandelen økte fra 2023 til 2024 er sammensetningen av varene vi grensehandlet ganske lik for begge årene, sier seniorrådgiver Gro Henriksen i SSB.

Svenske myndigheter satte ned drivstoffavgiftene på nyåret i fjor, og det har gitt utslag på drivstoffhandelen. Nordmenn fylte drivstoff på dagstur for 371 millioner i fjor, mot 124 millioner i 2023.

Over halvparten i Strømstad-området

9,7 av de 11 milliarder kronene vi brukte på dagsturer over grensa havnet i Sverige, og nærmere 5,6 milliarder kroner i Strømstad-området alene. Charlottenberg fulgte etter med 1,8 milliarder, mens nordmenn la igjen 815 millioner kroner i Töcksfors og 1,55 milliarder i Sverige for øvrig. Grensehandelen i andre land – stort sett Danmark og Finland – lå på oppunder 1,3 milliarder kroner.

Det er ikke overraskende østfoldingene som bruker mest penger på grensehandel. Fylkets drøyt 300.000 innbyggere la igjen 2,9 milliarder kroner på dagsturer til utlandet – tilsvarende nærmere 10.000 kroner per person. Akershus fulgte etter med 1,9 milliarder kroner.

I statistikken framgår også tallene for fjerde kvartal. Nordmenn handlet for nesten tre milliarder kroner på dagstur over grensa i de tre siste månedene i 2024, en økning på 18 prosent.