Fjoråret var krevende for Komplett, men på tampen opplevde Sandefjordselskapet salgsvekst i fjerde kvartal. Konsernet opprettholdt solid likviditet og en god finansiell posisjon, som delvis var påvirket av positive periodiseringseffekter.

Samlede driftsinntekter økte med 3,1 prosent i fjerde kvartal, fra 4.734 millioner kroner til 4.883 millioner kroner drevet av Black Week og typisk julesalg. Salgsveksten økte på tvers av produktkategorier. Det var mindre motvind for kjernesegmentene spill og IT, og bruttomarginen har ligget stabilt på 13,9 prosent, en nedgang på 0,1 prosentpoeng for tilsvarende periode året før.

Det justerte driftsresultatet endte i kvartalet på 77 millioner kroner, ned fra 91 millioner i samme periode i 2023.

Økte kostnader

Til tross for kostnadstiltak,økte driftskostnadene med 4,3 prosent. Økningen skyldes i hovedsak høyere utgifter i forbindelse med markedsføringskampanjer og black week-initiativer, og et generelt behov for å få ekstra kostnader gjennom høysesongen.

– I løpet av 2024 har Komplett Group håndtert svært utfordrende markedsforhold samtidig som vi har holdt fast ved den uttalte strategien. Med en vellykket gjennomføring av svart uke og hele høysesongen, hadde konsernet en positiv avslutning på året, noe som gjenspeiles i salgsvekst, stabil marginer og styrket markedsposisjon, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i Komplett ASA. – Til tross for fortsatt markedsusikkerhet, viser flere nøkkeltall indikasjoner på fremtidig vekst i varehandelen, med økt kjøpekraft blant forbrukerne. Vi er optimistiske med tanke på bedre etterspørsel etter våre kjernekategorier, blant annet som følge av nye og spennende teknologier, legger han til.