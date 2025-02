Regjeringen vil stramme inn på varer fra Temu

– Det skal være trygt å handle i Norge. Vi kan ikke godta salg og markedsføring av produkter som kan være skadelige for folk, sier Eriksen (Ap) til NRK.

Han ber Miljødirektoratet om å utføre flere stikkprøvekontroller av varer fra slike netthandelbutikker for å avdekke brudd på reglene.

Eriksen sier det i tidligere stikkprøver fra Temu er funnet ulovlig høye verdier av flere farlige stoffer, blant annet ftalat, klorparafiner, bly og kadmium.

– Det er de som selger produktene til det norske markedet som er ansvarlige for at de følger lovene, og at produktene er trygge. Dessverre er det ikke alle som tar dette tilstrekkelig på alvor, sier Eriksen.

Forrige uke kontrollerte Miljødirektoratet 13 varer, hvorav åtte inneholdt farlige stoffer.

Klima- og miljøministeren vil også samarbeide tettere med andre land i Europa om dette. Regjeringen skal vurdere grep rundt regler for markedsføring, strengere krav til digitale plattformer og tollregelverket.

– Det viktigste folk kan gjøre for å unngå miljøgifter i varer de kjøper, er å velge produkter med Svanemerket. Disse produktene inneholder ikke miljøgifter, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.