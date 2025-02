Trump annonserer gjengjeldelsestoll

Den amerikanske dollaren har svekket seg noe, og det ser Alsvik på som oppløftende.

– Dollaren har svekket seg og rentene har falt noe, men det må også ses mye i sammenheng med produsentprisene som kom tidligere i dag og viste en mer moderat utvikling. Disse inngår i PCE- kjerne som er Feds foretrukne mål på inflasjonen og gir et forventet fall i PCE-kjerne til 2,6 prosent i januar. Dette er mer oppløftende enn inflasjonstallene i går som viste overraskende sterk månedsvekst i kjerneprisene, sier hun.

Vil tilpasse

Samtidig vil presidenten tilpasse tollen til land som bruker merverdiavgiftssystemet i tillegg til at han ikke vil akseptere at folk sender produkter vi tredjeland med lavere tollsatser.

– Som en del av denne amerikanske handelsstrategien vil vi anse land som bruker merverdiavgiftssystemet (VAT), som er langt mer byrdefullt enn en toll, som tilsvarende en toll. Det vil ikke bli akseptert at varer, produkter eller annet blir sendt gjennom tredjeland for å skade USA på en urettferdig måte, skriver han.

– I tillegg vil vi ta hensyn til subsidier som enkelte land gir for å utnytte den amerikanske økonomien. Tilsvarende vil vi også ta hensyn til ikke-monetære tollsatser og handelshindringer som noen land bruker for å holde amerikanske produkter ute fra sine markeder eller for å hindre amerikanske selskaper i å operere der, skriver Trump.

Presidenten sier at de holder på å regne ut hva tollene skal være og at dette skal bli rettferdig for alle land.

– Vi er fullt i stand til å beregne kostnadene ved disse ikke-monetære handelshindringene. Dette systemet er rettferdig for alle, og ingen land kan klage. Hvis et land mener at USA krever en for høy toll, er løsningen enkel – de kan redusere eller fjerne sin toll mot oss. Det vil heller ikke være noen toll for varer som produseres eller bygges i USA, skriver presidenten.

Han gjentar at USA i lang tid har blitt misbrukt av land over hele verden på grunn av deres store handelsunderskudd.

– I mange år har USA blitt behandlet urettferdig av andre land, både allierte og konkurrenter. Dette systemet vil umiddelbart bringe rettferdighet og velstand tilbake til det tidligere komplekse og urettferdige handelssystemet. Amerika har i lang tid hjulpet mange land, ofte med store økonomiske kostnader. Nå er tiden kommet for at disse landene husker dette og behandler oss rettferdig – rettferdig mot amerikanske arbeidere, skriver Trump

Han har også satt i gang flere av sine ministre til å arbeide med saken.

– Jeg har gitt instruks til min utenriksminister, handelsminister, finansminister og USAs handelsrepresentant (USTR) om å gjøre alt som trengs for å sikre gjensidighet i vårt handelssystem!, skriver han.