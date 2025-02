Arctic Securities: Kjøp Kid – ligger fortsatt i tet

Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen gjentar kjøpsanbefalingen på Kid og kursmålet på 195 kroner pr. aksje etter selskapets kvartalspresentasjon, i en analyse kalt «remains in pole position into 2025».

Estimatet for inntjening pr. aksje i 2025 nedjusteres med 5 prosent grunnet engangskostnader på rundt 30 millioner kroner knyttet til lagerovergangen, for 2026 er endringene minimale. Fjerde kvartal viste en like-for-like-vekst på 10 prosent på årsbasis, med 6,7 prosent vekst for Kid Interior og 15,7 prosent for Hemtex. Driftsresultatet var noe under forventningene, primært grunnet en svakere bruttomargin enn ventet, delvis påvirket av en større effekt fra kampanjer i november.

Analysefakta Aksje: Kid

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 195 (195)

Trondsen ser fortsatt sterk vekst for Kid, særlig gjennom Hemtex, som ventes å dra nytte av økt disponibel inntekt i Sverige i 2025. Selskapets satsing på større butikkformater og nye produktkategorier, inkludert møbler, gir ytterligere vekstmuligheter. Kid handles til en 2025 P/E-multipel på 13 justert for engangskostnader, og 11 for 2026, noe som er lavere enn konkurrentene til tross for sterkere vekstutsikter.

Meglerhuset modellerer en inntjening pr. aksje (EPS) på 10,4 kroner for 2025 og 13,0 kroner for 2026. Trondsen mener selskapets markedsandelsvekst og private label-modell bør rettferdiggjøre en høyere verdsettelse enn konkurrentene.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.