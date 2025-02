DNB Markets: Hold Komplett – tidlige tegn til økt etterspørsel

DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard gjentar holdanbefalingen på Komplett, samt kursmålet på 8 kroner pr. aksje, til tross for negative estimatendringer.

Komplett rapporterte et justert driftsresultat (EBIT) på 77 millioner kroner i fjerde kvartal, i tråd med konsensus og noe over DNBs estimat på 73 millioner kroner. Omsetningen var 4.883 millioner kroner, noe høyere enn forventet, men en svakere bruttomargin på 13,9 prosent, påvirket av økt kampanjeaktivitet, veide opp for dette. Resultat etter skatt endte på 20 millioner kroner, betydelig under konsensus på 48 millioner kroner.

Analysefakta Aksje: Komplett

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 8 (8)

Westgaard peker på tidlige tegn til økt etterspørsel, med vekst i både B2C- og B2B-segmentene i fjerde kvartal. Likevel forblir marginpresset høyt, og sterk konkurranse i elektronikkmarkedet ventes å vedvare. Balansen anses fortsatt som svak, men endrede lånebetingelser gir midlertidig handlingsrom.

DNB Markets nedjusterer sine ebitda-estimater for 2025 og 2026 med henholdsvis 40 og 30 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av svakere marginforventninger innen B2C, delvis motvirket av kostnadskutt fra planlagte reduksjoner av 80 årsverk. Ved kursmålet på 8 kroner handles Komplett til en P/E på rundt 12 for 2026, i tråd med nordiske detaljhandelsselskaper, men med rabatt sammenlignet med netthandelskonkurrenter.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.