Kaffe-krise gir prissjokk

Når du nyter en kaffekopp lørdag morgen, tenker du kanskje ikke over hvor mye dyrere varen er blitt på bare få måneder.

I januar var det matprisene som trakk opp inflasjonen da SSB la frem tall for prisstigningen. En av varene som skilte seg ut var kaffe, som hadde blitt 13 prosent dyrere på én måned.

Hos visse kjeder er prisøkningene svært høye.

En tilfeldig kaffebestilling gjort av Nettavisens journalist hos giganten Nespresso i desember 1388 kroner. En kopi av denne bestillingen i februar koster 2118 kroner.

Det betyr en økning på godt over 50 prosent på to måneder.

Mesteparten av prishoppet er rent økte priser, mens en del av hoppet er bortfall av tilbud.

– Hele matvaresektoren har blitt hardt rammet av betydelige kostnadsøkninger, og råvareprisene har steget på en måte som vi aldri før har sett, sier kommunikasjonssjef Mikael Lindgren i morselskapet Nestlé til Nettavisen.

Påvirkes av klima

Dette er likevel bare småtteri sammenlignet med prisutviklingen på kaffebønner på råvaremarkedet.

Nettavisen skriver at etter en normalisering etter pandemien kostet Arabica-bønner rundt 1,50 dollar per pund på det internasjonale markedet høsten 2023. Men etterpå har det skjedd en vanvittig prisvekst: Gjennom 2024 steg prisen til 2,5 dollar per pund, og i november økte den markant til 3,25 dollar – og etter nyttår har prisene steget til nær 4,4 dollar, skriver Nettavisen. Tørke i den store kaffeprodusenten Brasil påvirker mye.

– Dette er en ny rekord, drevet av usikkerhet og bekymringer for en mulig mangelsituasjon, skriver Trading Economics, som utdyper at det globale kaffemarkedet står overfor en krise uten sidestykke, hovedsakelig på grunn av synkende avlinger i ledende kaffeproduserende land som følge av værmønstre relatert til klimaendringer.