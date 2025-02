I en analyse fra Arctic Securities med tittel «Will Chicken Tikka (Orkla India) be the next catalyst?» skriver analytiker Henriette Trondsen at meglerhuset opprettholder en holdanbefaling på Orkla og nedjusterer kursmålet til 110 kroner fra tidligere 112 kroner.

Orkla rapporterte blandede resultater for fjerde kvartal, der driftsresultatet for de konsoliderte porteføljeselskapene (CPC) var noe under forventningene, mens utbyttet var sterkere enn ventet.

Med aksjekursen nær historiske multipler og potensielle utfordringer fra stigende råvarepriser i 2025, ser Trondsen begrenset oppside. En mulig børsnotering av Orkla India kan imidlertid fungere som en positiv katalysator, ettersom medieoppslag antyder en verdi på 6 kroner pr. aksje over meglerhusets estimat, skriver hun.

Analysefakta Aksje: Orkla Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 110 (112)

Trondsen påpeker at Orkla fortsetter å selge ikke-kjernevirksomheter, med avhendelser av vannkraftporteføljen og Pierre Robert ventet fullført i henholdsvis tredje og første kvartal 2025.

Det spekuleres ifølge Trondsen at ITC Ltd. vurderer å kjøpe Orkla India for 1,4 milliarder dollar, tilsvarende 31 ganger forventet driftsresultat i 2025. Råvarekostnader kan bli en utfordring fremover, spesielt for Snacks-segmentet, gitt begrenset prisingsfleksibilitet.

Hun reduserer CPC-driftsresultatestimatet for 2025-2027 med 1 prosent og fjerner Pierre Robert fra analysen, samtidig som at Hydro Power flyttes til avviklet virksomhet.