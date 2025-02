Get Inspired-gründer Silje Landevåg

I dag går Get Inspired så det suser, og Landevåg har solgt seg ned til 17,5 prosent og satser nå på nytt som gründer med et markedsføringsbyrå, et akademi for personlig utvikling og som investor – under paraplyen Do it with Passion. At 40-åringen nå kontrollerer verdier for til sammen cirka en kvart milliard kroner, som hun har bygget opp helt på egen hånd, er unikt for en ung kvinne i Norge.