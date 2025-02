Slapp rapport om dagligvarebot: Norgesgruppen varsler kamp mot Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet offentliggjorde torsdag den redigerte versjonen av sitt vedtak om milliardbøtene til de tre store dagligvarekjedene i Norge, melder DN.

I august i fjor ble Coop, Norgesgruppen og Rema ilagt overtredelsesgebyrer på totalt 4,9 milliarder kroner for brudd på konkurranseloven. Bakgrunnen er kjedenes bruk av prisjegere, som tilsynet mener førte til ulovlig prissamarbeid og hemmet konkurransen i dagligvaremarkedet.

– Dårlig konkurranse betyr normalt høyere priser for forbrukere, sa daværende konkurransedirektør Tina Søreide da bøtene ble kunngjort.

Ifølge tilsynet har dagligvarekjedene over flere år brukt prisjegere for å systematisk dele prisinformasjon. Denne praksisen skal ha gjort det mulig for kjedene å koordinere prisendringer, noe som ifølge tilsynet har redusert insentivene til priskutt og gjort prisøkninger mer lønnsomme.

– Partene kunne da forvente å tape mindre salgsvolum ved prisøkninger enn tilfellet ville vært uten samarbeidet, slik at prisøkninger ble mer lønnsomme, skriver tilsynet i vedtaket.

Vedtaket viser også at Konkurransetilsynet har beslaglagt e-poster og andre interne dokumenter som skal indikere at kjedene var klar over at praksisen kunne begrense konkurransen.

– Vi står på det vi har sagt hele tiden: Vi er overrasket over at saken ikke er lagt bort i sin helhet. Konkurransetilsynet tar feil, sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon i Norgesgruppen, til DN.

Norgesgruppen varsler nå at de vil klage vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda og ser frem til en rettslig behandling. Også Reitan Retail, som eier Rema, er kritisk til vedtaket.

– Vi mener tilsynet har endret syn på praksisen, som tidligere var akseptert, og at det ikke er grunnlag for å hevde at prisinnhenting svekker konkurransen, uttaler selskapet.

Opprinnelig varslet tilsynet bøter på totalt 21 milliarder kroner, men dette ble senere nedjustert etter kjedenes innsigelser og en fornyet vurdering av bevisene.

Saken fortsetter nå i Konkurranseklagenemnda, der kjedene vil kjempe videre mot milliardbøtene.