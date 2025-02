Regjeringen vil legge ned Dagligvaretilsynet: – Fungerer ikke

Formålet er å få et mer effektivt tilsyn med dagligvarebransjen og styrke håndhevingen av loven.

– Jeg mener Dagligvaretilsynet ikke fungerer etter hensikten i sin nåværende form. Etaten er liten, får få saker og sliter med å rekruttere. Vi må sørge for at skattepengene våre brukes mest mulig effektivt. Regjeringen foreslår derfor å legge ned Dagligvaretilsynet og flytte håndhevingen av loven til et mer egnet tilsyn. Vi ønsker nå innspill om dette, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Dagligvaretilsynet ble opprettet da lov om god handelsskikk trådte i kraft i 2021, og har i dag fire faste ansatte.

– Høye matvarepriser

Tilsynets hensikt er å håndheve loven og sørge for ryddige og forutsigbare avtaler mellom kjeder og leverandører. I dag er det flere utfordringer ved tilsynet slik det organisert, opplyser regjeringen.

Forslagene i høringsnotatet gjelder også håndheving av lov om god handelskikk mer generelt. Blant annet ønsker departementet innspill på om det er behov for flere virkemidler i loven.

– Vi merker alle de høye matvareprisene. Regjeringen jobber derfor målrettet med forholdene i dagligvarebransjen for at forbrukerne skal få et bedre dagligvaretilbud. En del av dette arbeidet handler om å ha et treffsikkert lovverk som blir håndhevet effektivt, sier Myrseth.

– Fungerer ikke

Dagligvarepolitisk talsperson i Høyre, Lene Westgaard-Halle, ønsker regjeringen velkommen etter.

– Dette foreslo Høyre i Stortinget i høst, men Arbeiderpartiet stemte mot. Når det er sagt, er jeg glad for at regjeringen er enige med oss i at Dagligvaretilsynet ikke fungerer etter intensjonen, sier hun til NTB.

Halle mener at regjeringen framover bør fokusere på å styrke konkurransen i hele verdikjeden for dagligvarer, også på produsent- og leverandørleddet, som hun mener de til nå har oversett.